Kate Moss posa per Kim Kardashian: gli scatti in intimo a 47 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) “Kate Moss per Skims. Non potrà mai essere più iconico di così”, si legge sulle pagine social del brand di intimo fondato da Kim Kardashian. In effetti, come non concordare con questa affermazione? La modella dalle mille vite è tornata e, a 47 anni, è più bella che mai. Il trucco minimal, i lunghi capelli sciolti e Mossi, le forme minute che l’hanno resa una leggenda: Kate ha ancora tantissimo da dare. Negli anni Novanta la Moss aveva rappresentato lo spartiacque tra le formose e statuarie top model (da Claudia Schiffer a Cindy Crawford) ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 19 luglio 2021) “per Skims. Non potrà mai essere più iconico di così”, si legge sulle pagine social del brand difondato da Kim. In effetti, come non concordare con questa affermazione? La modella dalle mille vite è tornata e, a 47, è più bella che mai. Il trucco minimal, i lunghi capelli sciolti ei, le forme minute che l’hanno resa una leggenda:ha ancora tantissimo da dare. NegliNovanta laaveva rappresentato lo spartiacque tra le formose e statuarie top model (da Claudia Schiffer a Cindy Crawford) ...

Advertising

velvhes : sto andando a bere il caffè con mia nonna e le sue amiche: pronta per essere riempita di complimenti e tornare a ca… - UiB91 : Cerruti S/S 1998 Kate Moss by Paolo Roversi - Raskoln14117419 : @LaPalmer_ Kate Moss sul broncio ci ha messo su un impero ( copiando l'originale di B.Bardot). - DonnaRoma71 : @FogliaviolaCom Ma a livelli altissimi proprio! Sembra quasi voler celebrare la magrezza di Kate Moss, per Niente s… - FogliaviolaCom : 'Age #positivity' 'brand inclusivi' poi: 'nonostante l'età fisico invidiabile. A 50 anni sicura di sé pure se non è… -