Il trionfo della Legio Italica, conquistata la Prima Divisione: “Con l’unione di intenti tutto è possibile” (Di lunedì 19 luglio 2021) Proprio un mese fa parlavamo della “favola” della Legio Italica, formazione con base a Vienna e militante nel campionato austriaco. Il team, che fa parte della ÖKFB (Österreichischer Kleinfeld Fußball Bund: letteralmente Federazione austriaca calcio su piccoli campi), è riuscita a trionfare nella seconda Divisione, guadagnando così la promozione in Prima. LEGGI ANCHE => Italians, la storia della Legio Italica: dalle partitelle tra amici la domenica alla scalata della ÖKFB La vittoria ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021) Proprio un mese fa parlavamo“favola”, formazione con base a Vienna e militante nel campionato austriaco. Il team, che fa parteÖKFB (Österreichischer Kleinfeld Fußball Bund: letteralmente Federazione austriaca calcio su piccoli campi), è riuscita a trionfare nella seconda, guadagnando così la promozione in. LEGGI ANCHE => Italians, la storia: dalle partitelle tra amici la domenica alla scalataÖKFB La vittoria ...

Advertising

ZZiliani : “È la più bella notte della mia carriera”. (#Bonucci) Senza ironia: non c’è dubbio. Un trionfo internazionale è un… - SkyTG24 : Aldo #Mancini, padre dell'allenatore degli #Azzurri dopo il trionfo agli Europei, parla della finale di #Euro2020 a… - pietro_nurra : RT @Ricochet6It: @ProfCampagna immagino non sia a favore della libertà di parola e di critica. A reti unificate ci sono solo pro-vax, in ta… - ilgiornale : Dopo il trionfo azzurro agli Europei, il capo delegazione della Nazionale si è recato in un santuario vicino alla s… - Tuttipazziperi1 : Trionfo della Toyota davanti all'Alpine. La LMP2 della United Autorsports sul podio dell'assoluta. -