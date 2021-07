Advertising

CatelliRossella : L'Enac avverte le compagnie aeree low cost, multe contro gli extra costi - Economia - ANSA - daybinary : L’Enac avverte le compagnie aeree low cost, multe contro gli extra costi - LiveCalabria : Aeroporto dello Stretto: denuncia del comitato spontaneo contro la Sacal. L’appoggio all'iniziativa dell’assessore… - news_mondo_h24 : Enac alle compagnie low cost: “Multe contro gli extra costi” - CorriereQ : L’Enac avverte le compagnie aeree low cost, multe contro gli extra costi -

Ultime Notizie dalla rete : Enac contro

Per l'Unione Nazionale Consumatori, il provvedimento dell'"è un primo passo a tutela dei viaggiatori,compagnie che speculano allegramente sulle famiglie che desiderano viaggiare insieme ......l', l'Ente per l'aviazione civile, impegnato ad arginare una pratica attuata da varie compagnie low cost, adottando un provvedimento d'urgenza che prevede sanzioni da 10mila a 50mila euro...Enac contro le compagnie low cost sui costi extra per minori e disabili. Cosa bisogna sapere. Enac contro le compagnie low cost sui costi extra per minori e disabili (Foto aerei Wizz Air e Ryanair in ...Basta ai sovrapprezzi per far sedere minori e genitori o disabili e accompagnatori vicini sui voli aerei. L'Enac sgancia provvedimento c he prevede multe salate.