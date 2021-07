Detenzione e spaccio stupefacenti: cinque arresti e una denuncia (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un romano di 56 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, in viale delle Medaglie D’Oro mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Da subito l’atteggiamento dell’uomo, nervoso ed agitato, ha insospettito i poliziotti. Risposte vaghe sul motivo della sua presenza in quella località hanno condotto gli agenti a procedere ad un controllo del soggetto. Con precedenti di polizia e con obbligo di firma, l’uomo è stato sottoposto a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dellodi sostanze. Un romano di 56 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, in viale delle Medaglie D’Oro mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Da subito l’atteggiamento dell’uomo, nervoso ed agitato, ha insospettito i poliziotti. Risposte vaghe sul motivo della sua presenza in quella località hanno condotto gli agenti a procedere ad un controllo del soggetto. Con precedenti di polizia e con obbligo di firma, l’uomo è stato sottoposto a ...

crotone24news : Isola: in un magazzino agricolo 18 kg di marijuana, arrestato 40enne: I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Riz… - LaNotPontina : Nella decorsa notte, in cisterna di latina (lt), i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servi… - NuovoSud : Sette arresti a Torre Annunziata per detenzione e spaccio di droga - iISud24 : Torre Annunziata, detenzione e spaccio di droga: 7 arresti | Video #19luglio #Italia #Notizie #Cronaca #Napoli… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Droga: operazione Cc a Torre Annunziata, 7 arresti Detenzione e spaccio, monitorati 500 episodi… -