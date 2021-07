Covid, partito primo volo per rimpatrio studenti bloccati a Malta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il primo volo organizzato dalle autorità maltesi per rimpatriare gli studenti delle scuole di lingue messi in quarantena, ma negativi al test Covid, è partito dall'aeroporto di Malta. Il primo gruppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilorganizzato dalle autorità maltesi per rimpatriare glidelle scuole di lingue messi in quarantena, ma negativi al test, èdall'aeroporto di. Ilgruppo ...

Advertising

GrimoldiPaolo : Non basta il Covid? Ringraziamo il partito comunista cinese e i suoi scodinzolanti cuginetti europei anche per ques… - GiaPettinelli : Covid: Malta, partito il primo volo degli studenti bloccati - Mondo - ANSA - fisco24_info : Covid: Malta, partito il primo volo degli studenti bloccati: 58 italiani e una trentina di tedeschi, tutti negativi… - Agenzia_Ansa : E' partito da Malta il primo charter per il rientro degli studenti in quarantena ma negativi al test Covid. Il pri… - benjamn_boliche : Covid, partito primo volo per rimpatrio studenti bloccati a #Malta -