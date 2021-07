Commentatrice deride le regole anti - Covid e viene espulsa dall' Australia

Advertising

I lockdown? 'La più grande bufala della storia umana'. E' una delle frasi che sono costate a Katie Hopkins , controversabritannica, l'espulsione dall'Australia. La donna ha preso in giro la quarantena in hotel e deriso le misure anti - Covid attualmente in vigore nelle due principali città australiane, ...Espulsa. Ladi estrema destra Katie Hopkins è stata cacciata dall' Australia dopo che ha deriso in una diretta Instagram le regole anti - Covid durante il suo soggiorno nel Paese con capitale ...In un video dalla camera d'albergo ha definito i lockdawn "la più grande bufala della storia umana". Le autorità le hanno annullato il visto e l'hanno rimandata nel Regno Unito ...I. l ministro dell’Interno, Karen Andrews, ha definito i suoi commenti «sconvolgenti», «uno schiaffo in faccia» agli australiani di Sydney e Melbourne che da settimane sono in lockdown. «La espellerem ...