ATP Umago 2021 | Stefano Travaglia accede agli ottavi di finale | sconfitto in due set Jaume Munar

(Di lunedì 19 luglio 2021) Finalmente un raggio di sole nel percorso di. Dopo aver collezionato diverse sconfitte nell’ultimo periodo, il n.91 ATP supera in due set per 6-3 7-6 (1) lo spagnolo(n.67 del ranking) nel primo turno del torneo ATP di(Croazia). Un ottimo risultato per l’azzurro che ha la meglio nei confronti di un giocatore particolarmente solido sulla terra battuta. Per l’ascolano il prossimo avversario sarà l’altro spagnolo Carlos Taberner (n.108 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con la wild card croata Nino Serdarusic (n.288 ATP) per 6-2 6-2. Nel primo set ...

Stefano Travaglia torna a vincere e sorridere, superando Jaume Munar per 6 - 3, 7 - 6(1) e garantendosi un posto agli ottavi di finale dell'250 di2021 . L'azzurro ha lottato duramente durante il confronto con lo spagnolo, dominando nelle fasi iniziali e soffrendo successivamente; la resa difensiva super di Munar ha ...Travaglia - Munar è un match valido per il primo turno del torneo250 di, in Croazia: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Stefano Travaglia è il primo tennista azzurro a debuttare a, torneo che rientra nella categoria ...Finalmente un raggio di sole nel percorso di Stefano Travaglia. Dopo aver collezionato diverse sconfitte nell'ultimo periodo, il n.91 ATP supera in due set per 6-3 7-6 (1) lo spagnolo Jaume Munar (n.6 ...Stefano Travaglia torna a vincere e sorridere, superando Jaume Munar per 6-3, 7-6(1) e garantendosi un posto agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Umago 2021. L'azzurro ha lottato duramente durante il ...