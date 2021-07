Arezzo | Aggressione omofoba in pieno centro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo Aggressione

La Nazione

Arezzo, 19 luglio 2021 - Aggressione omofoba ad Arezzo. Vittima un ragazzo che in pieno centro città alle 21:30 di sabato scorso è stato offeso e malmenato. A denunciare quanto accaduto è la presidente di Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo.