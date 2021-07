Anniversario morte Paolo Borsellino, Brunetta: “Noi non dimentichiamo” (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – “Nel pomeriggio di 29 anni fa la mafia azionò ancora una volta il tritolo a Palermo per uccidere il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta, soltanto 57 giorni dopo la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone e ai suoi uomini. Per la mafia doveva essere il funerale della legalità e la vittoria dell’anti-Stato e, invece, fiorì una stagione di consapevolezza e di sdegno in tutto il Paese, che arriva fino a oggi. A noi spetta il dovere della memoria di quei sacrifici, ma anche la responsabilità dell’impegno concreto quotidiano e della guardia alta contro tutte le mafie, colpevoli di rubare l’avvenire e la dignità all’Italia intera e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – “Nel pomeriggio di 29 anni fa la mafia azionò ancora una volta il tritolo a Palermo per uccidere il giudicee tutta la sua scorta, soltanto 57 giorni dopo la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone e ai suoi uomini. Per la mafia doveva essere il funerale della legalità e la vittoria dell’anti-Stato e, invece, fiorì una stagione di consapevolezza e di sdegno in tutto il Paese, che arriva fino a oggi. A noi spetta il dovere della memoria di quei sacrifici, ma anche la responsabilità dell’impegno concreto quotidiano e della guardia alta contro tutte le mafie, colpevoli di rubare l’avvenire e la dignità all’Italia intera e ...

