Softball: Italia, vittoria su Honda Reverta nell’ultimo impegno a Sendai prima delle Olimpiadi (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiude con una vittoria il percorso dell’Italia in quel di Sendai verso le Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini battono Honda Reverta per 2-0, completando così col sorriso il ciclo che porta verso Fukushima, dove il 21 è attesa dagli Stati Uniti per il debutto a cinque cerchi (ore 5:00 Italiane). La grande protagonista del giorno è Greta Cecchetti: shutout da 10 strikeout per lei e sei K consecutivi nelle prime due riprese. Nel terzo inning due basi su ball e un errore difensivo fanno sì che Andrea Howard vada a prendersi l’1-0, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiude con unail percorso dell’in quel diverso ledi Tokyo. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini battonoper 2-0, completando così col sorriso il ciclo che porta verso Fukushima, dove il 21 è attesa dagli Stati Uniti per il debutto a cinque cerchi (ore 5:00ne). La grande protagonista del giorno è Greta Cecchetti: shutout da 10 strikeout per lei e sei K consecutivi nelle prime due riprese. Nel terzo inning due basi su ball e un errore difensivo fanno sì che Andrea Howard vada a prendersi l’1-0, mentre ...

Olimpiadi Tokyo 2020:cresce l'allerta Covid. Tutto quello che c'è da sapere sui giochi Gare su Rai2 e in streaming su Eurosport In Italia sarà Rai2 a trasmettere in chiaro i Giochi ... l'edizione del 2021 vedrà il debutto ai Giochi Olimpici di 5 sport: baseball e softball (riuniti in un'...

