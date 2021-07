Maltempo: almeno 31 morti in Belgio, 163 i dispersi (Di domenica 18 luglio 2021) Sono almeno 31 le vittime del Maltempo in Belgio, secondo l'ultimo bilancio ufficiale diffuso questa sera, e altre 163 persone risultano disperse, contro le 103 contate ieri. Le autorità hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Sono31 le vittime delin, secondo l'ultimo bilancio ufficiale diffuso questa sera, e altre 163 persone risultano disperse, contro le 103 contate ieri. Le autorità hanno ...

