Comunali a Napoli, D’Angelo: “Cambio clima, adeguare le strutture” (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Gli effetti del cambiamento climatico – conseguente al riscaldamento globale – che interessa (e interesserà) sempre più il sud Italia ha già prodotto lo spostamento dal clima mediterraneo – a cui eravamo abituati – a uno sub tropicale/semidesertico, come già evidente in larghe aree della Basilicata e della Sicilia. Le cosiddette bombe d’acqua che d’improvviso si abbattono come macigni devastando i nostri territori rientrano anch’esse nel discorso climate change. Credo che vista l’inevitabilità di queste mutazioni climatiche, Napoli e la sua città ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Gli effetti del cambiamentotico – conseguente al riscaldamento globale – che interessa (e interesserà) sempre più il sud Italia ha già prodotto lo spostamento dalmediterraneo – a cui eravamo abituati – a uno sub tropicale/semidesertico, come già evidente in larghe aree della Basilicata e della Sicilia. Le cosiddette bombe d’acqua che d’improvviso si abbattono come macigni devastando i nostri territori rientrano anch’esse nel discorsote change. Credo che vista l’inevitabilità di queste mutazionitiche,e la sua città ...

