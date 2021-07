Maneskin, molestie a Victoria? Qual è la verità (Di sabato 17 luglio 2021) In queste ore si è parlato di una presunta molestia ai danni di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. L’artista chiarisce la questione. Si parla di una presunta molestia ai danni della bassista (Getty Images)Un fatto increscioso sarebbe accaduto ai danni di Victoria De Angelis, bassista del gruppo italiano Maneskin. La band si trova in Germania per sfruttare l’onda lunga del successo all’Eurovision. Precisamente a Colonia, tappa teutonica del loro tour europeo. Leggi anche-> Rovazzi e la lite con Fedez: “Ora vi racconto com’è andata” In questa città alcuni fan tedeschi hanno riportato che la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 17 luglio 2021) In queste ore si è parlato di una presunta molestia ai danni diDe Angelis, bassista dei. L’artista chiarisce la questione. Si parla di una presunta molestia ai danni della bassista (Getty Images)Un fatto increscioso sarebbe accaduto ai danni diDe Angelis, bassista del gruppo italiano. La band si trova in Germania per sfruttare l’onda lunga del successo all’Eurovision. Precisamente a Colonia, tappa teutonica del loro tour europeo. Leggi anche-> Rovazzi e la lite con Fedez: “Ora vi racconto com’è andata” In questa città alcuni fan tedeschi hanno riportato che la ...

Advertising

simone_volponi : Siete malati di mente, visionari pericolosi che inventano molestie. Uscite e vivete le vostre vite, non quelle negl… - Myqueensnking : RT @_SpaceJay___: Spiegate a Diana Del bufalo che se Vittoria dei Maneskin è attualmente in tendenza perché un uomo ha tentato di palparla… - Giu_ggiola : RT @_SpaceJay___: Spiegate a Diana Del bufalo che se Vittoria dei Maneskin è attualmente in tendenza perché un uomo ha tentato di palparla… - whneolhada : RT @_SpaceJay___: Spiegate a Diana Del bufalo che se Vittoria dei Maneskin è attualmente in tendenza perché un uomo ha tentato di palparla… - schwartzstern_ : RT @_SpaceJay___: Spiegate a Diana Del bufalo che se Vittoria dei Maneskin è attualmente in tendenza perché un uomo ha tentato di palparla… -