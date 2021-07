L’inter può dimenticare Hakimi: pronto il colpaccio con formula vantaggiosa (Di sabato 17 luglio 2021) Inter, idea Nandez per la fascia destra: il Cagliari lo valuta 35 milioni, ma ci sono i margini per studiare formule vantaggiose Beppe Marotta, dopo aver fatto respirare le casse delL’inter con la cessione multimilionaria di Hakimi al PSG, ora ha bisogno di trovare il sostituto della freccia marocchina. È vero che in rosa c’è Darmian, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Inter, idea Nandez per la fascia destra: il Cagliari lo valuta 35 milioni, ma ci sono i margini per studiare formule vantaggiose Beppe Marotta, dopo aver fatto respirare le casse delcon la cessione multimilionaria dial PSG, ora ha bisogno di trovare il sostituto della freccia marocchina. È vero che in rosa c’è Darmian, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anch… - GonzaInterista : RT @RiccardoDanna1: Se l'#Inter riesce a inserire nella trattativa per #Nandez giocatori come #Dalbert, #Nainggolan e #Pinamonti sarebbe or… - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anche a… - gjekdeckaj : @MaxGnocca Può anche darsi che io non capisco di calcio giocato ma da interista ho ancora fresca l'ultima juve Inte… - antofns : @GiGiglio99 @eantoniopolonia Questo perché Leonardo è un incompetente, ma il Paris ha un fatturato mostruoso, può p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inter può Inter, assalto a Nandez: tre giocatori nell’operazione QUOTIDIANO NAZIONALE