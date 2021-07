L’ex pm di Mani Pulite Davigo indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) Il magistrato avrebbe ricevuto dal collega Storari i verbali del caso Amara nell'aprile 2020, quando era ancora consigliere del Csm Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 17 luglio 2021) Il magistrato avrebbe ricevuto dal collega Storari i verbali del caso Amara nell'aprile 2020, quando era ancora consigliere del Csm

