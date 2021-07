Jaroszynski Salernitana, è ufficiale: il comunicato del club (Di sabato 17 luglio 2021) La Salernitana ufficializza il primo acquisto per la Serie A: Pawel Jaroszynski torna in prestito dal Genoa con obbligo di riscatto La Salernitana ufficializza il primo acquisto per la Serie A: si tratta del ritorno di Pawel Jaroszynski. Il comunicato del club granata dopo l’accordo con il Genoa. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del difensore classe ’94 Pawe? Jaroszy?ski». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Laufficializza il primo acquisto per la Serie A: Paweltorna in prestito dal Genoa con obbligo di riscatto Laufficializza il primo acquisto per la Serie A: si tratta del ritorno di Pawel. Ildelgranata dopo l’accordo con il Genoa. «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del difensore classe ’94 Pawe? Jaroszy?ski». L'articolo proviene da Calcio News 24.

