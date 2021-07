Inter | Inzaghi | «Partita seria Sostituto Hakimi? Fiduciosi che faremo qualcosa»

(Di sabato 17 luglio 2021) Simonecommenta la sua prima vittoria in amichevole da allenatore dell’: ecco le parole dell’allenatore nerazzurro Simonecommenta a Sky Sport il successo in amichevole sul Lugano. «Sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto una. Il Lugano domenica comincerà il campionato. Ho chiesto un sacrificio a Dalbert che domani va in un’altra squadra, questi ragazzi stanno lavorando bene. Sono tutti ragazzi seri, Federico Dimarco sta facendo benissimo, se l’è meritato in questi due anni lontano dall’. Domani arriva Stefan de Vrij, dopodomani Marcelo Brozovic. ...

FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - MarcoBarzaghi : Stasera a Lugano debutto ufficiale della nuova Inter di Inzaghi. In permesso Sensi che si sposa e Calhanoglu testim… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - ArmandoAreniell : Lugano-Inter 5-6 dopo i rigori, le pagelle: Dimarco e Satriano note positive per Inzaghi - IL0V3Y0U3000 : RT @notjumped: Inzaghi è sulla panchina dell'Inter da 17 giorni ed ha già vinto più trofei di quanti ne abbia vinti il Milan negli ultimi 1… -

AGI - Simoneesordisce con una vittoria sulla panchina dell': a Lugano i nerazzuri hanno rimontato due gol alla squadra di casa e poi si sono imposti ai rigori aggiudicandosi la 'Lugano Region Cup' . ...Il Lugano è il primo ostacolo per l'di Simone, in occasione dell'amichevole che proietterà i nerazzurri verso la stagione 2021/2022. Elvetici in vantaggio di due reti al 35 , grazie alle realizzazioni di Lovric e ...L'ex bianconero Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di passionedelcalcio.it. Le sue parole: Il valzer degli allenatori ha coinvolto quasi tutte le squadre più blasonate.Prima uscita con vittoria per il nuovo corso dei nerazzurri in terra svizzera: sotto 2-0, i campioni d'Italia rimontano e si impongono ai tiri dal dischetto.