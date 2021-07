Highlights Mattia Faraoni vs Francesco Versaci, titolo italiano cruiser (VIDEO) (Di sabato 17 luglio 2021) Questa notte a Ladispoli (Stadio Sale) è stato incoronato il nuovo campione italiano dei massimi leggeri: Mattia Faraoni, infatti, ha avuto la meglio su Francesco Versaci conquistando il titolo. Decisivo l’infortunio alla spalla che ha costretto lo sconfitto a non iniziare il quinto round e a cedere il passo. Il match, comunque, fino a quel momento vedeva il neo campione leggermente avanti nel punteggio. In alto le immagini salienti del match con in palio il titolo italiano cruiser. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Questa notte a Ladispoli (Stadio Sale) è stato incoronato il nuovo campionedei massimi leggeri:, infatti, ha avuto la meglio suconquistando il. Decisivo l’infortunio alla spalla che ha costretto lo sconfitto a non iniziare il quinto round e a cedere il passo. Il match, comunque, fino a quel momento vedeva il neo campione leggermente avanti nel punteggio. In alto le immagini salienti del match con in palio il. SportFace.

