Genoa | tradizionale test austriaco

Leggi su retecalcio

(Di sabato 17 luglio 2021) Iloggi è sceso in campo alle 17 contro i dilettanti dello Stubai La truppa di mister Ballardini oggi ha incrociato i tacchetti contro la rappresentativa locale dello Stubai, dilettanti austriaci.che il, tranne nel 2012 e nel 2020, utilizza per far acquisire ai sui giocatori minuti in vista di partite più importanti. Ilè sceso in campo con uno sperimentale 3-4-1-2, privo di molti giocatori come ad esempio Badelj, in vacanza dopo l’europeo e del neo acquisto campione d’Europa Salvatore Sirigu. Assenti anche Sturaro e Biraschi ancora in quarantena preventiva. La formazione del...