Genoa, Buksa: “Qui per imparare. Io sulle orme di Lewandowski? Presto…” (Di sabato 17 luglio 2021) Il Genoa ha intravisto in Aleksander Buksa un potenziale eccezionale per il prossimo futuro. La società rossoblù è attenta, da sempre, ai giovani talenti dell’Est Europa e, come di consueto, anche in questa sessione estiva di calciomercato ha attinto da quella zona geografica del continente. Arrivato dal Wisla Cracovia, l’attaccante classe 2003 è pronto a tuffarsi nella sua prima esperienza estera: sarà la Serie A a proporgli il “battesimo del fuoco”. Genoa, Buksa: “Avevo tante offerte, ma ho scelto l’Italia” È stato Il Secolo XIX a raccogliere le parole di Aleksander Buksa, il nuovo attaccante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Ilha intravisto in Aleksanderun potenziale eccezionale per il prossimo futuro. La società rossoblù è attenta, da sempre, ai giovani talenti dell’Est Europa e, come di consueto, anche in questa sessione estiva di calciomercato ha attinto da quella zona geografica del continente. Arrivato dal Wisla Cracovia, l’attaccante classe 2003 è pronto a tuffarsi nella sua prima esperienza estera: sarà la Serie A a proporgli il “battesimo del fuoco”.: “Avevo tante offerte, ma ho scelto l’Italia” È stato Il Secolo XIX a raccogliere le parole di Aleksander, il nuovo attaccante ...

Advertising

ma_liguori : RT @pianetagenoa: Buksa a Sky: «Genoa squadra giusta per me» - - Yuma01875048 : @Fonterossonera @86_longo Tipo il Genoa che ha preso buksa - zazoomblog : Genoa si presenta Buksa: “Entusiasta di questa scelta. Qui per imparare come se fossi all’università” - #Genoa… - Fantacalcio : Genoa, ecco Buksa: 'Niente paragoni con Lewandowski e Piatek' - infoitsport : Buksa a Sky: «Genoa squadra giusta per me» - PianetaGenoa1893 -