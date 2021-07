Covid, due pazienti sanniti ricoverati al “San Pio”: entrambi in malattie infettive (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta di una unità il numero di paziente ricoverati presso l’ospedale “San Pio” a causa del Covid-19. La comunicazione arriva direttamente dal nosocomio beneventano, dove attualmente ci sono due pazienti nel reparto di malattie infettive. Si tratta di due sanniti, entrambi alle prese con un’infezione da Sars-Cov-2. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta di una unità il numero di pazientepresso l’ospedale “San Pio” a causa del-19. La comunicazione arriva direttamente dal nosocomio beneventano, dove attualmente ci sono duenel reparto di. Si tratta di duealle prese con un’infezione da Sars-Cov-2. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

