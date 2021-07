Cannes. Un Certain Regard alla russa Kovalenko e Lights on Women Award alla tedesca Odic (Di sabato 17 luglio 2021) Unclenching the fists dell'astro nascente della regia russa Kira Kovalenko prende il Gran Premio della sezione più prestigiosa del festival, il regista italiano Haider Rashid ottiene il Beatrice Sartori Award con Europa, alla tedesca ?Aleksandra Odic Premio Lights on Women Award, riconoscimento alle giovani registe. Stasera la Palma d'oro Leggi su rainews (Di sabato 17 luglio 2021) Unclenching the fists dell'astro nascente della regiaKiraprende il Gran Premio della sezione più prestigiosa del festival, il regista italiano Haider Rashid ottiene il Beatrice Sartoricon Europa,?AleksandraPremioon, riconoscimento alle giovani registe. Stasera la Palma d'oro

