Britney Spears sbotta (contro la sorella?): "Come osi parlare di me quando non mi hai aiutata nel momento del bisogno?!" (Di sabato 17 luglio 2021) Britney Spears è finalmente libera di pubblicare quello che vuole su Instagram? Forse sì, o almeno è l'inizio di una maggiore autonomia. Perché se qualche giorno fa la cantante ha usato l'hashtag #FreeBritney e stamani ha sbottato contro qualcuno di molto vicino che non l'ha mai aiutata in questi anni, ma che in pubblico ha speso belle parole per lei (stiamo pensando tutti alla stessa persona vero?). "Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c'è niente di peggio di quando le ...

