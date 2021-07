Vacanze all'estero, è boom di contagi: ecco tutti i Paesi da evitare quest'estate (Di venerdì 16 luglio 2021) La risalita dei contagi spinti dalla variante Delta potrebbe trasformare le Vacanze estive di molti in un calvario, soprattutto se ci si trova in un Paese estero. Ma andiamo con ordine.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 luglio 2021) La risalita deispinti dalla variante Delta potrebbe trasformare leestive di molti in un calvario, soprattutto se ci si trova in un Paese. Ma andiamo con ordine....

Advertising

nuova_venezia : L’aumento dei casi di Covid in Europa e il diffondersi della variante Delta preoccupano: anche e soprattutto in con… - mamo75r : @parloamestessa @MoTeo80 @MMmarco0 La ricetta per me sarebbe stata banale: no viaggi all'estero per vacanze, contin… - Zoth2021 : @ilGatt0Pardo Coi soldi dei vostri contributi fanno fare le vacanze ai figli dei dipendenti....che rimangano a Duba… - bruno_luckn : RT @EmeParonzini: Paga le tasse per permettere all'Inps di organizzare vacanze studio per i figli dei dipendenti pubblici. - vaniacavi : RT @EmeParonzini: Paga le tasse per permettere all'Inps di organizzare vacanze studio per i figli dei dipendenti pubblici. -