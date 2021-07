Ufficiale | Milan | ceduto Sala in prestito al Renate

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilha ufficializzato la cessione indi Alessandroall’AC. Questo il comunicato del club rossonero: “ACcomunica di aver, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandroall’AC1947. Il Club augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”. (2) ACsu Twitter: “Official Statement: Alessandrohttps://t.co/N6P0lVEPFn Comunicato: Alessandro...

- DiMarzio : Il #Milan rinnova #Calabria fino al 2025 - _MDelon : Ufficiale: #Giroud è un nuovo giocatore del #Milan. Firmato un contratto biennale da 3.5 milioni + bonus a stagione…

"Ac Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Sala all'AC Renate 1947". Il Milan attraverso una nota ufficiale sul proprio sito ufficializza la cessione momentanea del giovane centrocampista Alessandro Sala al Renate.