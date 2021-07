Pd | Baglio-Corsetti | commissione boccia delibera assestamento

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Ennesimo segnale negativo per la Sindaca Raggi. LaBilancio oggi hato con cinque No, e soli quattro pareri favorevoli e un’astensione, lasull’di bilancio.” “La Sindaca di fatto non ha più una maggioranza e le ultime settimane di legislatura si avviano ad essere sempre più difficili e sofferenti per la sua Giunta e per la città.” “Anche su atti importanti come le delibere sul bilancio non c’è accordo. Cinque anni di governo Raggi hanno fermato la città e portato la paralisi anche in Campidoglio”. Così i consiglieri capitolini del Partito Democratico, Valeria ...