L’Atalanta fa 13 nella prima amichevole contro l’AlbinoGandino (Di venerdì 16 luglio 2021) Poker di Colley e di Piccoli, doppietta per Ilicic, che segna anche su rigore, una rete anche per Miranchuk, Capone e Mallamo: è stata una festa del gol la prima amichevole stagionale delL’Atalanta, a Zingonia con l’AlbinoGandino, squadra di Eccellenza. Un’Atalanta molto…baby, con pochi titolari: Palomino, Djimsiti, Miranchuk e Ilicic e poi Gasperini ha dato via ai vari cambi, spazio a tutti gli altri giovani aggregati nella ripresa. Naturalmente il test è solo indicativo e serve anche per spezzare il ritmo degli allenamenti con la partita che è meno…stressante. Tra l’altro si è visto subito in campo anche ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Poker di Colley e di Piccoli, doppietta per Ilicic, che segna anche su rigore, una rete anche per Miranchuk, Capone e Mallamo: è stata una festa del gol lastagionale del, a Zingonia con, squadra di Eccellenza. Un’Atalanta molto…baby, con pochi titolari: Palomino, Djimsiti, Miranchuk e Ilicic e poi Gasperini ha dato via ai vari cambi, spazio a tutti gli altri giovani aggregatiripresa. Naturalmente il test è solo indicativo e serve anche per spezzare il ritmo degli allenamenti con la partita che è meno…stressante. Tra l’altro si è visto subito in campo anche ...

