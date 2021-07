Incendio all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, in fiamme le gradinate (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Preoccupazione e l’incredulità su quanto sta accadendo in queste ore all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Uno dei principali patrimoni storico-archeologici dei Campi Flegrei e della Campania sta andando a fuoco. Le fiamme hanno coinvolto le gradinate in legno. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale“. Lo rende noto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Siamo estremamente preoccupati. Ci auguriamo che i danni siano limitati. In ogni caso chiederemo di sapere come sia stato possibile l’evolversi di questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Preoccupazione e l’incredulità su quanto sta accadendo in queste oredi. Uno dei principali patrimoni storico-archeologici dei Campi Flegrei e della Campania sta andando a fuoco. Lehanno coinvolto lein legno. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale“. Lo rende noto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Siamo estremamente preoccupati. Ci auguriamo che i danni siano limitati. In ogni caso chiederemo di sapere come sia stato possibile l’evolversi di questo ...

