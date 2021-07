In Afghanistan è stato ucciso il fotoreporter Danish Siddiqui | premio Pulitzer nel 2018

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ildella Reutersnelcon il team dell’agenzia britannica per i suoi reportage fotografici sulla crisi dei rifugiati Rohingya (Myanmar), èoggi instava seguendo gli scontri tra forze afgane, che seguiva come embedded (ovvero al seguito dell’esercito), e talebani al confine con il Pakistan. Aveva 41 anni. “era un giornalista eccezionale, un marito e un padre devoto e un collega molto amato. I nostri pensieri vanno ...

NicolaPorro : 53 morti in #Afghanistan e nessuno che desse il bentornato ai nostri soldati rientrati dalla missione ?? - AndreaMarretti : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN ???? Danish Siddiqui @dansiddiqui è morto. Il giornalista della @Reuters vincitore del premio Pulizer è stato… - italiaserait : In Afghanistan è stato ucciso Danish Siddiqui, reporter premio Pulitzer nel 2018 - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN ???? Danish Siddiqui @dansiddiqui è morto. Il giornalista della @Reuters vincitore del premio Pulizer è stato… - Asiablog_it : ??#AFGHANISTAN ???? Danish Siddiqui @dansiddiqui è morto. Il giornalista della @Reuters vincitore del premio Pulizer… -

E' stato ucciso durante combattimenti tra forze speciali dell'Afghanistan e talebani, Danish Siddiqui, fotoreporter indiano dell'agenzia di stampa Reuters, era nel Paese per documentare gli scontri ar ...Il reporter e fotografo della Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di ...