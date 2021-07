Fiore De Rienzo: Chi l’ha visto? si stringe al giornalista per la morte del figlio Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Chi l'ha visto? si stringe con affetto al collega Fiore De Rienzo: il giornalista è il padre dell'attore Libero De Rienzo scomparso oggi all'età di 44 anni. Fiore De Rienzo ha collaborato e condotto Chi l'ha visto?: oggi il programma di RAI 3 si stringe al suo fianco per la perdita del figlio, l'attore Libero De Rienzo scomparso questa mattina all'età di 44 anni. Fiore De ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Chi l'ha? sicon affetto al collegaDe: ilè il padre dell'attoreDescomparso oggi all'età di 44 anni.Deha collaborato e condotto Chi l'ha?: oggi il programma di RAI 3 sial suo fianco per la perdita del, l'attoreDescomparso questa mattina all'età di 44 anni.De ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiore Rienzo Addio a Libero De Rienzo Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli. Aveva vinto il David di Donatello nel 2002 con ...

Fiore De Rienzo, padre di Libero De Rienzo/ 'Ha inventato Chi l’ha visto?' Il Sussidiario.net Libero De Rienzo morto, lascia la moglie Marcella Mosca e due figli di 6 e 2 anni Libero De Rienzo è morto oggi a cuasa di un infarto nella sua cosa a Roma in zona Madonna del Riposo. L'attore, 44 anni e di origine napoletane, era noto al grande pubblico ...

