Europa League | Dublino e Bilbao ospiteranno le finali 2024 e 2025

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato all’Aviva Stadium die allo Stadio San Mamés dila possibilità di ospitare rispettivamente la fine dell’nel. Inoltre, la città spagnola potrà organizzare anche la finale della Women’s Champions. La Federazione irlandese, così come peraltro quella iberica, si è detta particolarmente entusiasta di accogliere la novità, esprimendo entusiasmo per la chance ricevuta. L’amministrazione delegato della Fai, Jonathan Hill, si è così espresso in merito alla scelta ricaduta ...

Advertising

bolofficial0377 : Il portiere nn fa la differenza, si. Senza quel deficente del citofono l Inter alzava pure l Europa League - sportface2016 : #EuropaLeague, a #Dublino e #Bilbao le finali 2024 e 2025 - terribile76 : RT @ilciccio67: Peccato che giochi l'Europa League. - napolicalcio6 : gara contro il @FCKobenhavn di Europa league,questi gli 11 per oggi @alexmeret @hysaj @manolas @koulibaly… - JoeParr23752735 : @OhmyBlymey @frizzipazzyy @j_uve7 @Call_Me_Daniels @romeoagresti @EduardoHagn @GoalItalia Ma smettetela di rompere… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Corriere dello Sport

Le nostre vittorie in FA Cup,e Championssono state magnifiche'.Le nostre vittorie in Fa Cup,e Championssono state magnifiche. Con affetto, Oli G' . Olivier Giroud ha così salutato il Chelsea come club e i tifosi Blues, confermando l'ormai ...Calciomercato Milan, l'attaccante Olivier Giroud ha firmato: è il primo colpo della Serie A, il messaggio di addio al Chelsea.Nello scorso campionato, in 12 big match contro le prime sei della classifica, il bosniaco ha segnato solo con Atalanta e Milan, lo spagnolo mai. Il discorso attacco resta aperto ...