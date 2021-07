Covid | l' odissea degli studenti positivi bloccati all' estero | da Malta a Dubai all' isola greca di Ios

(Di venerdì 16 luglio 2021) Quando sono partiti per le vacanze, centinaia di ragazzi italiani non immaginavano certo di rimanereall'a causa del. Un destino che ha accomunato diversi gruppi di giovani ...

Invece, una quindicina di studenti veneziani ha deciso di auto isolarsi nell'isola di Ios quando un loro compagno ha iniziato ad accusare i sintomi del. Dopo essersi sottoposti a tampone, ...E non si tratta certo del'. A dirlo è Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd, che interviene riguardo ai problemi vissuti dagli automobilisti nella zona di Bussi sul Tirino. 'Abbiamo ...Quando sono partiti per le vacanze, centinaia di ragazzi italiani non immaginavano certo di rimanere bloccati all'estero a causa del Covid. Un destino che ha accomunato diversi gruppi di giovani parti ...Una quindicina di studenti diciottenni veneziani è bloccata nell'isola greca di Ios. I giovani hanno deciso di mettersi in auto isolamento perché alcuni di loro sono risultati positivi al Covid. "Non ...