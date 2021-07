Advertising

leggoit : Caos autostrade in #liguria, class action da 1,5 miliardi contro Autostrade: «Mille euro per ogni ligure» - LiguriaOggi : Caos Autostrade, Lista Sansa chiede risarcimento di mille euro per ogni ligure - danidiste : È inaccettabile che tutti i giorni ci siano #code nelle #Autostrade liguri. #liguria - horottoilvetro : RT @TgrRai: Un tir carico di prosciutti si ribalta sulla A10 tra Varazze e Arenzano e sulle autostrade liguri è ancora caos. Frustrazione e… - TgrRai : Un tir carico di prosciutti si ribalta sulla A10 tra Varazze e Arenzano e sulle autostrade liguri è ancora caos. Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos autostrade

Ancora:ha rubato ai liguri ore di vita ogni giorno. Migliaia ogni anno. Va avanti dal 2018. 'La Liguria vuole indicare una nuova strada. I liguri non sono gente che subisce. non lo sono ...Il crollo del Ponte Morandi, avvenuto quandoera gestito da Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ha provocato 43 morti. Quel disastro, oltre ai morti, ha spezzato in due la Liguria,...È l'azione di classe più importante nella storia del nostro paese. Il capogruppo in Regione Ferruccio Sansa: «Azione politica innovativa. Ho messo la mia firma per rappresentare tutti i liguri» ...RAPALLO - Se si tratti di un abbaglio estivo o di qualcosa di realizzabile lo dirà solo il tempo, ma che si guardi al mare come alternativa al trasporto via gomma o ferro è una realtà. De l resto semb ...