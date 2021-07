Vaccini Napoli 1 | quattro open day prima dose con Pfizer e Moderna | come prenotare

(Di giovedì 15 luglio 2021) Covid, prosegue la campagna dell?Asl1 Centro per offrire quante più occasioni possibili a chi deve vaccinarsi. Proprio per questo, tra le tante iniziative in corso,...

Mentre si discute sull'uso del Green Pass, numeri e ultime notizie suidalle grandi città come Roma, Milano e. I dati delle regioni: TOSCANA Sono 173 i contagi da coronavirus in ...... potrebbero cambiare le regole in Italia: annuncio della ministra Gelmini: trenta milioni di ... Nel 2020, 23 mln bimbi non hanno ricevuto idi base redazione - 15 Luglio 2021 Green pass. ...Covid, prosegue la campagna dell’Asl Napoli 1 Centro per offrire quante più occasioni possibili a chi deve vaccinarsi. Proprio per questo, tra le tante iniziative in ...Open day solo “PRIMA DOSE”. Programmate due giornate MODERNA lunedì 19 e martedì 20 luglio e due giornate PFIZER giovedì 22 e venerdì 23luglio.