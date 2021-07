Rubavano nelle auto in sosta Arrestati

(Di giovedì 15 luglio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due romani di 53 e 64 anni, sopresi a rubare all’interno di un’di turisti, parcheggiata in Lungotevere Gianicolense. I militari, in transito in quel momento a bordo di un’civetta, arrivati altezza del carcere di Regina Coeli, sono riusciti a sfuggire all’occhio del 64enne, appostato a pochi metri dell’prescelta con il compito di “vedetta”, ed hanno sorpreso il complice 53enne, mentre stava rubando tre valigie e tre zaini, contenenti capi di abbigliamento e un tablet, e li stava caricando a bordo della propriavettura, ...

