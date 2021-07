Netflix potrebbe offrire videogiochi in streaming a partire dal 2022 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Si torna a parlare di Netflix e videogiochi, con la possibilità che la compagnia offra titoli da fruire in streaming a partire dal 2022.. Netflix potrebbe effettuare il grande passo verso l’offerta di videogiochi in streaming a partire già dal 2022, secondo quanto riportato da un nuovo approfondimento di Bloomberg emerso in queste ore, che parla di un’organizzazione già avanzata in questo ambito da parte del gigante dello streaming video. In particolare, Netflix ha ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Si torna a parlare di, con la possibilità che la compagnia offra titoli da fruire indal..effettuare il grande passo verso l’offerta diingià dal, secondo quanto riportato da un nuovo approfondimento di Bloomberg emerso in queste ore, che parla di un’organizzazione già avanzata in questo ambito da parte del gigante dellovideo. In particolare,ha ...

AntonioAlibert1 : RT @hwupgrade: Prossimamente, #Netflix potrebbe iniziare a offrire anche giochi ai suoi clienti ?? - hwupgrade : Prossimamente, #Netflix potrebbe iniziare a offrire anche giochi ai suoi clienti ?? - misteruplay2016 : Netflix potrebbe presto offrire videogiochi. Assunto un ex dirigente di EA e Zynga