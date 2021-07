Advertising

Maltempo: neve a 2.500 metri imbianca a luglio il Monviso. E' l'effetto della perturbazione arrivata dalla Francia. Maltempo: 25 mm di pioggia in 10' nel nubifragio a Venaria. Nel VCO e nel Vercellese 180 mm, 10 cm neve sopra Bardo. Il #maltempo protagonista a Nord ieri. La cronaca #meteo del pomeriggio con #grandine fino a 5-6 cm di diametro, frane, smotta…

AostaSera

Sono state sufficienti poche ore di sole per far sciogliere la, che permane ancora oltre i 3.500 metri sulla vetta della montagna simbolo del Piemonte. . 15 luglio 2021a 2.700 - 2.900 metri sulle Alpi: sopra Bardonecchia (Torino) 10 cm al Sommeiller, 5 al Passo del Moro (VCO).Neve di luglio sul Monviso. La perturbazione in arrivo dalla Francia e il calo di temperature degli ultimi giorni hanno provocato una debole nevicata sul Re di Pietra, sopra i 2.500 metri, nella giorn ...E' record di grandinate. Nel milanese le strade imbiancate come a Natale: da lontano sembra neve, invece è grandine: chicchi grandi come mele. Ma è colpita tutta la Penisola: sono già 426 gli eventi e ...