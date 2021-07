Lazio - Luis Alberto, oggi il confronto: c'è in ballo il futuro (Di giovedì 15 luglio 2021) AURONZO DI CADORE - Luis Alberto in ritiro con la Lazio con sette giorni di ritardo. Il Mago ha raggiunto la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo solo nella notte di mercoledì . Doveva essere a Roma ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) AURONZO DI CADORE -in ritiro con lacon sette giorni di ritardo. Il Mago ha raggiunto la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo solo nella notte di mercoledì . Doveva essere a Roma ...

DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto è arrivato in serata ad #Auronzo: non aveva risposto alla convocazione dei biancocelesti - DiMarzio : #Lazio, la conferma di Tare: #LuisAlberto è in arrivo al ritiro di Auronzo - TuttoMercatoWeb : Tare: 'Sarri alla Lazio può fare calcio come piace a lui. Luis Alberto ha raggiunto il ritiro' - Federico_1927 : @capuanogio Luis Alberto ritiene conclusa la sua avventura alla Lazio. Ha già detto al Ds Tare che vuole andare via… - Federico_1927 : @sportmediaset Luis Alberto ritiene conclusa la sua avventura alla Lazio. Ha già detto al Ds Tare che vuole andare… -