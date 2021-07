Jcpoa | tra Iran e Usa nuove trattative in corso?

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo un rapporto preparato per il Majles dal ministro degli Esteriiano uscente, Javad Zarif, gli Stati Uniti avrebbero accettato di revocare la maggioranza delle sanzioni unilaterali contro l’per ricomporre così l’accordo nucleare. Teheran dovrebbe riposizionarsi all’interno della compliance dell’intesa, in quanto dopo l’uscita americana dall’accordo (anno 2018, per volontà diretta dell’amministrazione Trump) e la re-introduzione della panoplia sanzionatoria, la Repubblica islamica aveva iniziato violazioni controllate su limiti di produzione e arricchimenti. Nel rapporto presentato da Zarif e raccontato per la primo da ...

