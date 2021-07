Inter | Valentino Lazaro positivo al Coronavirus

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - BOLZANO37 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - AmalaoFctokyo : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - spalletters : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - TheGreatOne1986 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Valentino

Sportface.it

Commenta per primo Non solo tre ragazzi della Primavera. AncheLazaro , infatti, è risultato positivo al Covid in casa. Lo rende noto la società nerazzurra tramite un comunicato: 'FC Internazionale Milano comunica cheLazaro è risultato ...Commenta per primo Prima ancora di accendersi in una reale e concreta trattativa,Lazaro ha fatto sapere al Benfica di non gradire la destinazione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Si è spenta sul nascere la possibilità Lazaro - Benfica: il calciatore non ...Lazaro positivo: il terzino dell'Inter è risultato positivo dopo essersi sottoposto ai test prima della partenza per il ritiro.Un caso di Covid-19 all’Inter. Dopo le positività tra i giocatori della primavera, stavolta tocca a un giocatore della prima squadra, che in realtà è un esubero e attende di essere trasferito altrove.