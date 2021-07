FA Cup, ufficiale: reintrodotti i replay fino al quarto turno (Di giovedì 15 luglio 2021) Il calcio, pian piano, sta ritrovando quella normalità smarrita ormai 16 mesi fa, quando ci fu lo stop di tutte le competizioni causa Covid-19. Questo discorso può essere applicato, in parte, anche alla FA Cup. Per l’edizione 2021/22, infatti, torneranno a disputarsi i replay fino al quarto turno. Nella prima parte della competizione, dunque, varrà la storica regola secondo cui, un match terminato in parità nei minuti regolamentari, si rigioca nel campo della squadra che, nel primo incontro, si era recata in trasferta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Il calcio, pian piano, sta ritrovando quella normalità smarrita ormai 16 mesi fa, quando ci fu lo stop di tutte le competizioni causa Covid-19. Questo discorso può essere applicato, in parte, anche alla FA Cup. Per l’edizione 2021/22, infatti, torneranno a disputarsi ial. Nella prima parte della competizione, dunque, varrà la storica regola secondo cui, un match terminato in parità nei minuti regolamentari, si rigioca nel campo della squadra che, nel primo incontro, si era recata in trasferta. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Il calcio inizia il ritorno alla normalità: in #FACup si tornerà a disputare il #replay fino al quarto turno - massimo1175 : RT @enrico1988stip1: Argentina e Italia giocheranno la Diego Maradona Cup. La partita dovrebbe svolgersi a Napoli a dicembre o gennaio con… - enrico1988stip1 : Argentina e Italia giocheranno la Diego Maradona Cup. La partita dovrebbe svolgersi a Napoli a dicembre o gennaio… - BriscolaIn5 : Ufficiale: il Challenge of Record per la Defender's Cup 2022 è Giancarlo Stagnitta! La NBL rende noto che Francesc… - nk192610 : #Fortnite Nuovo post sul blog competitivo! Coppa Flakes Power - Regolamento ufficiale -