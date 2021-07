Covid Lazio | due coppie di Terracina e Formia contagiate con variante Delta dopo la prima dose del vaccino

(Di giovedì 15 luglio 2021) Contagi in salita a Latina e Provincia dove ieri sono stati registrati 17 casi, un numero alto rispetto ai giorni scorsi quando i positivi sembravano essere in diminuzione. Sei dei 17 sono stati accertati ad Aprilia e fanno quasi tutti riferimento a ragazzi giovanissimi, che ancora non sono stati vaccinati contro il-19. Tra l’altro, il dipartimento di prevenzione ha riscontrato anche un comune link epidemiologico legato a un ragazzo che aveva fatto rientro da Barcellona: da capire ora se si tratti o meno di. Latina e Provincia, salgono i positivi: 4 casi accertati diI ...

, Vaia: la variante Delta La variante Delta nelle prossime settimane diventerà dominante in Italia. Nelha già superato il 50% dei casi, come ha reso noto lo Spallanzani, che sta ...... chi ha bisogno di parlare per sentirsi meglio, servono però altre forze per i 20 centri locali in Campania (Napoli), Emilia - Romagna (Modena e Parma), Friuli - Venezia Giulia (Udine),(Roma), ...Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 7-13 luglio, rileva un netto incremento dei nuovi casi (+61,4%) peraltro sottostimati per il calo dei tamponi. Scendono ancora ricoveri (-11,3%) ...L'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati contro il Covid, ossia oltre il 46% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Per dare ulteriore impulso alla campagna ...