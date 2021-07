Alluvione in Germania | almeno 45 morti e decine dispersi

Advertising

Ettore_Rosato : Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate… - Open_gol : «È una tragedia. Si farà tutto il possibile per ritrovare chi manca all’appello», dice Merkel. Sono almeno 42 i mor… - fattoquotidiano : #Alluvione: sul Fatto di domani @Luca_Mercalli spiega in esclusiva le cause del disastro della #Germania… - asterwill : RT @CastellinoLuigi: Alluvione Germania-Belgio. Ha stata la Raggi!! - infoitinterno : Germania, alluvione devastante: oltre 40 morti e decine di dispersi (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania

Diverse case sono state spazzate via da un fiume nella parte ovest del Paese a causa delle forti piogge che vanno avanti da ieri. Molte delle persone ora disperse si trovavano sui tetti delle case che ...... per salvare vite umane dall'nell'ovest del Paese, citando "l'instancabile lavoro dei ... "Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime delle devastanti inondazioni in Belgio,, ...Case spazzate via da fiumi di acqua e fango. Cinque vittime anche in Belgio. Situazione critica anche in Olanda e Lussemburgo ...Il circuito ha dovuto sospendere le attività per i danni riportati da alcune infrastrutture, anche le barriere di sicurezza vanno sostituite ...