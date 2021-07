Variante Delta al 41%: è dominante anche in Italia, superata la Alfa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo i dati (parziali) della banca internazionale Gisaid, nella quale vengono depositate le sequenze genetiche ottenute nei Paesi di tutto il mondo, la Variante Delta in Italia è salita al 41,2%, contro il 40,7% della Alfa. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo i dati (parziali) della banca internazionale Gisaid, nella quale vengono depositate le sequenze genetiche ottenute nei Paesi di tutto il mondo, lainè salita al 41,2%, contro il 40,7% della

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - fattoquotidiano : Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante… - occhio_notizie : La variante #Delta sta preoccupando sempre di più i Paesi europei, soprattutto #Spagna e #Portogallo. Ecco cosa sta… - Sara_snf : RT @GiuseppeCrisaf1: 'Il 40% degli infetti Delta è vaccinato con due dosi Pfizer' . Con il #greenpass obbligatorio chiuderanno prima i bar,… -