"Scelta finale del pullman condivisa da istituzioni" La Figc scarica tutto sul Viminale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Ritenuto che la situazione non fosse più gestibile in quanto il bus coperto non aveva dissuaso i tifosi dal cingere in tutti i modi la delegazione italiana, reiteravamo ancora la richiesta, a questo puntodalle, per un breve tragitto con il bus scoperto”. È quanto dichiara la, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi riguardo i festeggiamenti della Nazionale italiana di calcio per le vie di Roma dopo la vittoria a Euro 2020. Il prefetto, in un’intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato come lanon abbia rispettato i patti, perché le ...