(Di giovedì 15 luglio 2021)Via Santa Margherita, 14 – 20121Tel. 02/39566725 Sito Internet: www.pastry.com Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, brioche 1,20€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAsi conferma un ottimo indirizzo dove fare una pausa golosa nel centro di, a due passi dalla famosa Galleria e dal Teatro alla Scala. Lo si può provare per una ricca colazione a base di croissant ben realizzati, come quello all’albicocca dalla sfoglia fragrante e dalla marmellata con il giusto grado zuccherino, oppure per una sosta dolce a base dei tanti dessert, disponibili ...

Advertising

FabioFZ3 : RT @SecolodItalia1: Rinaldini – Milano - SecolodItalia1 : Rinaldini – Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Rinaldini Milano

Corriere della Sera

...Claudia Mantovan (Università di Padova) Alice Lomonaco (Università di Bologna) Matteo(...di Catania) Stefano Gasparri (University of the West of England) Lavinia Bifulco (Università di......e all'ennesima prova di crescita dopo i buoni piazzamenti nelle ultime due edizioni della- ...nei pressi della fonte Gaia per poi girare la curva di San Martino e percorrere viadove ...Dallo stecco semifreddo cioccolato, ai brownies. Passando per torte sofficissime e tiramisù. Ecco delle preparazioni golose da fare a casa ...