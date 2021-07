Patrick Zaki, custodia cautelare prolungata di altri 45 giorni (Di mercoledì 14 luglio 2021) La custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki, studente dell’università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio 2020, è stata prolungata di altri 45 giorni. Lo ha reso noto all’Ansa Lobna Darwish, rappresentante dell’organizzazione non governativa EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights). In Egitto la custodia cautelare in carcere può durare al massimo due anni. “Una vicenda surreale e drammatica quella relativa all’infinita detenzione alla quale è stato destinato Patrick Zaki”, scriviamo da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lain carcere di, studente dell’università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio 2020, è statadi45. Lo ha reso noto all’Ansa Lobna Darwish, rappresentante dell’organizzazione non governativa EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights). In Egitto lain carcere può durare al massimo due anni. “Una vicenda surreale e drammatica quella relativa all’infinita detenzione alla quale è stato destinato”, scriviamo da ...

