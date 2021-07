Osimhen scalpita | pronto ad essere protagonista del Napoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Victorvuole riprendersi il. Il calciatore nigeriano ha vissuto una stagione a dir poco travagliata. Due infortuni gravi alla testa ed alla spalla, poi il Covid. Insomma non è mancato nulla nella tormentata stagione 2020/21 di. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare in doppia cifra. Ora il giocatore si mette agli ordini di Spalletti fin dal primo giorno di ritiro. Ecco quanto scrive Il Mattino: Victor sarà il vero uomo in più per Spalletti, la stagione scorsa le sue grandi qualità si sono viste sono nel finale di campionato, quest’anno invece spera di poter giocare con maggiore continuità e di poter fare la ...

Osimhen scalpita

per ricominciare: "E' naturale che si riparte da lui. E' bravo in profondita' e con il nostro gioco puo' essere favorito. Noi giochiamo sempre nell'altra meta' del campo. C'e' anche ......che potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 5 mln In attacco la certezza risponde al nome di Victor: il centravanti nigeriano, dopo una stagione caratterizzata da infortuni,...Victor Osimhen sarà in ritiro a Dimaro con il Napoli fin dal primo giorno. L'attaccante nigeriano agli ordini di mister Spalletti.Il nuovo tecnico in conferenza stampa: ''E' una squadra che mi somiglia. Insigne? Gli ho detto che lo voglio con me'' ...