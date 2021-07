Muore l’influencer Sofia Cheung, precipita nel vuoto mentre scatta un selfie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un volo di almeno cinque metri mentre era tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto sul bordo di una famosa cascata nei pressi di Hong Kong. È morta così, in cerca dell’ennesimo selfie estremo, Sofia Cheung, modella 32enne e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto spericolate in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici. Secondo quanto raccontano i giornali locali, la donna durante il weekend stava facendo un’escursione con gli amici nel suggestivo parco Ha Pak Lai e si era fermata per scattare una nuova foto in un famoso punto panoramico da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un volo di almeno cinque metriera tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto sul bordo di una famosa cascata nei pressi di Hong Kong. È morta così, in cerca dell’ennesimoestremo,, modella 32enne e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto spericolate in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici. Secondo quanto raccontano i giornali locali, la donna durante il weekend stava facendo un’escursione con gli amici nel suggestivo parco Ha Pak Lai e si era fermata perre una nuova foto in un famoso punto panoramico da ...

