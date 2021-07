L'addio di Donnarumma al Milan: "A volte è giusto scegliere di cambiare" (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Una scelta difficile ma fa parte della crescita di un uomo. Così Gianluigi Donnarumma, sul suo profilo Instagram, annunciando l'addio al Milan. Il portiere "eroe" della nazionale di Euro 2020, autore della parata decisiva, si congeda dai tifosi con un lungo post. "Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino - scrive - per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Una scelta difficile ma fa parte della crescita di un uomo. Così Gianluigi, sul suo profilo Instagram, annunciando l'al. Il portiere "eroe" della nazionale di Euro 2020, autore della parata decisiva, si congeda dai tifosi con un lungo post. "Sono arrivato alche ero poco più di un bambino - scrive - per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata ...

